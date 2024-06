Angehörige, die einen lieben Menschen pflegen und umsorgen, brechen manchmal unter der Belastung selbst zusammen. Wo es in Hamburg Hilfe gibt und warum es gar nicht so weit kommen muss, erklärt Dr. Frank Jürgensen, Gründer der Hamburger Angehörigenambulanz, in einer neuen Podcast-Folge.

