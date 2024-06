„Der Klassiker in meiner Sprechstunde ist schon, dass Frauen ihre schnarchenden Männer unter Androhung getrennter Schlafzimmer zu mir schleppen“, sagt Professor Dr. Thomas Verse. Der Chefarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie vom Asklepios Klinikum Harburg klärt in einer neuen Podcast-Folge der „Digitalen Sprechstunde“ über die obstruktive Schlafapnoe auf. „Viele wissen es nicht, aber das ist nach Bluthochdruck und Diabetes tatsächlich die dritthäufigste Volkskrankheit.“ Warum Atemaussetzer in der Nacht gefährlich sind, warum eine Patientin die bei dieser Erkrankung oft verordnete CPAP-Maske als „wahres Zaubermittel“ bezeichnete und wie ein Zungenschrittmacher funktioniert, erklärt der vierfache Vater im Gespräch mit Abendblatt-Redakteurin Vanessa Seifert in dieser neuen Episode des erfolgreichen Gesundheits-Podcasts.

„Der Klassiker in meiner Sprechstunde ist schon, dass Frauen ihre schnarchenden Männer unter Androhung getrennter Schlafzimmer zu mir schleppen“, sagt Professor Dr. Thomas Verse. Der Chefarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie vom Asklepios Klinikum Harburg klärt in einer neuen Podcast-Folge der „Digitalen Sprechstunde“ über die obstruktive Schlafapnoe auf. „Viele wissen es nicht, aber das ist nach Bluthochdruck und Diabetes tatsächlich die dritthäufigste Volkskrankheit.“ Warum Atemaussetzer in der Nacht gefährlich sind, warum eine Patientin die bei dieser Erkrankung oft verordnete CPAP-Maske als „wahres Zaubermittel“ bezeichnete und wie ein Zungenschrittmacher funktioniert, erklärt der vierfache Vater im Gespräch mit Abendblatt-Redakteurin Vanessa Seifert in dieser neuen Episode des erfolgreichen Gesundheits-Podcasts.