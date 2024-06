Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs gelten als „stumme“ Krebsarten, sie machen erst spät Beschwerden. Welche das sind und wie die optimale Therapie verläuft, erklärt Professor Dr. Gero Puhl, Chirurgie-Chefarzt an der Asklepios Klinik Altona, in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“. (Außerdem geht es um den OP-Roboter, der bei zahlreichen Eingriffen eingesetzt wird. „Es operiert aber immer der Arzt, der Roboter ist wie ein Bagger“, so der renommierte Mediziner.

