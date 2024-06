„Es ist mit Abstand das Anstrengendste, was ich je gemacht habe, aber ich liebe meinen Beruf“, sagt Dr. Sebastian Casu, seit Anfang des Jahres Chefarzt der Zentralen Notaufnahme an der Asklepios Klinik Wandsbek. Etwa 100 Patienten sieht der Notarzt dort jeden Tag. Über spektakuläre Fälle, Badeunfälle und Insektenstiche spricht der vierfache Vater in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“.

