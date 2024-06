Viele Patienten hätten immer noch große Sorge vor einer Vollnarkose, sagt Dr. Sebastian Wirtz. „Da kommt so eine Urangst durch, weil man ja vorübergehend seine Selbstbestimmung aufgeben muss und auch nicht immer weiß, in wessen Hände man sich begibt“, sagt der Chefarzt für Anästhesiologie, Intensiv-, und Notfallmedizin sowie für Schmerztherapie von der Asklepios Klinik Barmbek in der aktuellen Podcast-Folge. Warum Narkosen so sicher sind wie nie zuvor und welche Formen es gibt, erklärt der Experte.