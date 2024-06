Auf die Frage, was ein Geriater eigentlich so mache, sei eine beliebte Antwort: „Der setzt halt Medikamente ab“, erzählt Dr. Michael Lerch, Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Und das sei nicht mal so falsch. „Die sogenannten Polymedikation ist ein großes Thema.“ Er habe schon Patienten gehabt, die 30 verschiedene Medikamente einnehmen sollten. Warum das wenig zielführend sei und was moderne Altersmedizin ausmache, erklärt der vierfache Vater in der neuen Podcast-Folge.