„Der Schlaganfall ist nach wie vor die dritthäufigste Todesursache in Deutschland“, warnt Professor Dr. Joachim Röther, Chefarzt der Neurologischen Abteilung mit überregionaler „Stroke Unit“ an der Asklepios Klinik Altona. Welche Formen man unterscheidet, wie man vorbeugt und therapiert, erklärt der Experte in der aktuellen Folge.