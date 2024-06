Von einer koronaren Herzerkrankung, also einer Verengung der Herzkranzgefäße durch Kalk- und Fettablagerungen, ist in Deutschland schon jede fünfte Frau und ein Viertel aller Männer über 65 Jahre betroffen. Doch viele wissen davon gar nichts. „Etwa die Hälfte aller Herzinfarkte passieren aus heiterem Himmel“, sagt Professor Dr. Michael Schmoeckel, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg. Wie man vorsorgt, wie eine Bypass-OP bei einer fortgeschrittenen Verengung hilft und welche Vorteile diese Behandlung gegenüber einem Stent hat, erklärt der Mediziner in der aktuellen Podcast-Folge.