Wie gefährlich sind eigentlich erhöhte Leberwerte? „Es ist auf jeden Fall fahrlässig, sie locker abzutun nach dem Motto: Trinken Sie von jetzt an halt mal ein Glas Wein weniger und dann wird das schon wieder“, sagt Privatdozent Dr. Daniel Benten. Die Ursache müsse unbedingt abgeklärt werden, sagt der Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie am Asklepios Westklinikum in dieser neuen Podcast-Folge.