Was in der Luftfahrt bereits seit den 1970er-Jahren Alltag ist, hat jetzt auch die Kliniken erreicht: Notfälle werden simuliert, um unter Stress noch besser im Team zu funktionieren. Wie diese Trainings ablaufen und was die häufigsten Fehler sind, erklärt Dr. Jochen Thiele, Ärztlicher Leiter des Instituts für Notfallmedizin in Hamburg in dieser Folge.