Ein Fahrradunfall, ein unglücklicher Sturz beim Skifahren – was passiert, wenn man sich in höherem Alter an der Wirbelsäule verletzt? „Diese Brüche muss man anders behandeln als bei einem 30-Jährigen“, sagt Privatdozent Dr. Christian Walter Müller. Der Orthopädie-Chefarzt von der Asklepios Klinik Wandsbek spricht über Therapie und Heilungschance und über das Risiko einer Querschnittlähmung.