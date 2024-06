Dass der Psychiater zum Patienten kommt, ist selten: Nur knapp 50 von 400 Psychiatrien bieten diese sogenannte stationsäquivalente Behandlung an. Dr. Ulf Künstler, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Asklepios Westklinikum, gehört mit seinem Team dazu. Was diese Therapie erfolgreich macht, erklärt er in dieser Podcast-Folge.

Dass der Psychiater zum Patienten kommt, ist selten: Nur knapp 50 von 400 Psychiatrien bieten diese sogenannte stationsäquivalente Behandlung an. Dr. Ulf Künstler, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Asklepios Westklinikum, gehört mit seinem Team dazu. Was diese Therapie erfolgreich macht, erklärt er in dieser Podcast-Folge.