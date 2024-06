Was tun, wenn ein Tumor nicht sofort chirurgisch entfernt werden kann? Professor Dr. Roland Brünung, Radiologie-Chefarzt an der Asklepios Klinik Barmbek, klärt auf über kathetergestützte Verfahren, mit denen ein Medikament direkt in die Arterie eingebracht wird, um gezielt auf die Lebertumoren einzuwirken.