Eine gewöhnliche Erkältung klingt in der Regel nach einer Woche ab. Doch was, wenn die Nase weiterhin verstopft ist, der Kopf schmerzt, man sich schlapp fühlt? Wie eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung behandelt wird und wann eine Operation hilfreich ist, erklärt Dr. Franciska Roederer, Oberärztin der HNO-Abteilung an der Asklepios Klinik Altona.