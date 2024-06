Die Corona-Pandemie, die leider noch nicht vorüber ist, hat Spuren hinterlassen. Vor allen auch in den Seelen von Kindern und Jugendlichen. Darüber berichtet Dr. Meike Gresch, die als Chefärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Asklepios Klinikum Harburg mit ihrem Team viele junge Patienten jeder Altersstufe behandelt. Welche Erkrankungen zugenommen haben, was Eltern und Großeltern tun können und was Warnsignale sind, darüber spricht die Expertin in dieser „Digitalen Sprechstunde“.