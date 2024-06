Immer mehr Kardiologen weltweit begeben sich „auf sanftem Weg zum Herzen“: So auch die Kollegen um Dr. Achim Viertel, Leitender Oberarzt in der Abteilung für Kardiologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Mehr als 1500 Mal pro Jahr führen sie die sogenannte Radialis-Untersuchung durch, legen Patienten also über das Handgelenk statt bisher üblich über die Leiste einen Katheter zum Herzen. Was die Vorteile sind, erklärt der Mediziner in der neuen Folge.