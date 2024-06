Gallensteine können sehr schmerzhaft sein. Doch wie entstehen sie eigentlich? Warum beugt Kaffee der Entstehung vor? Und was ist der „Goldstandard“ in der Therapie? Darüber spricht Professor Dr. Karl Oldhafer, Leberchirurg an der Asklepios Klinik Barmbek, in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“.