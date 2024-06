Anfang des Jahres, wenn die Weihnachtsgeschenke ausprobiert werden, habe er traditionell besonders viel zu tun, sagt Dr. Nader Naderi, Chefarzt für Kinder- und Jugendchirurgie an der Asklepios Klinik Nord/Heidberg. Was die häufigsten Eingriffe bei Kindern seien und wie man Eltern die Angst nimmt, erzählt er in dieser neuen Podcast-Folge.

Anfang des Jahres, wenn die Weihnachtsgeschenke ausprobiert werden, habe er traditionell besonders viel zu tun, sagt Dr. Nader Naderi, Chefarzt für Kinder- und Jugendchirurgie an der Asklepios Klinik Nord/Heidberg. Was die häufigsten Eingriffe bei Kindern seien und wie man Eltern die Angst nimmt, erzählt er in dieser neuen Podcast-Folge.