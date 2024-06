Es handelt sich um ein „zunehmendes“ Phänomen: Schon jeder zweite Deutsche gilt als übergewichtig. „Wobei wir unterscheiden müssen zwischen jenen, die nur so zwei bis drei Kilos zu viel haben, und jenen, die als adipös gelten“, sagt Dr. Thomas Mansfeld, Chefarzt der Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Ab wann Übergewicht krankhaft und gefährlich wird, welche Therapie empfohlen wird, wenn eine klassische Diät nicht mehr hilft, und welche Erfolgsbeispiele er aus der klinischen Praxis kennt, berichtet der Chefarzt in dieser Folge.