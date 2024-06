Der „überlebte plötzliche Herztod“ sei nicht so selten, sagt Professor Dr. Boris Hoffmann. „Wir haben es immer wieder mit jungen Patienten zu tun, die aus ungeklärter Ursache plötzlich umfallen“, so der Kardiologie-Chefarzt vom Asklepios Klinikum Harburg. Dann beginne die „Detektivarbeit“, denn häufig stecke eine genetische Herzerkrankung dahinter. „Das bedeutet, diese Herz-Rhythmus-Störungen sind vererbbar.“ Welche Therapie beispielsweise bei Vorhofflimmern am besten wirkt, erklärt der Mediziner in dieser neuen Folge.