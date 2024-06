Wenn ein Kind niemals still sitzt, dann nennt man es gern „Zappelphilipp“ und fragt sich insgeheim: Oder ist das schon ADHS? Was viele nicht wissen: Auch Erwachsene können von einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung betroffen sein. Privatdozent Dr. Daniel Schöttle, Psychiatrie-Chefarzt am Asklepios Klinikum Harburg, klärt über Symptome und Therapie auf.