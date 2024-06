Golfen ist nicht mehr möglich, Tennis schon lange nicht mehr drin. Denn schon beim Treppensteigen schmerzt das Knie nahezu unerträglich, der Alltag wird beschwerlich. „Wenn der Leidensdruck so hoch ist und die Lebensqualität zunehmend schwindet, dann ist es womöglich an der Zeit, doch mal über ein künstliches Kniegelenk nachzudenken“, sagt Professor Dr. Frank Lampe, Chefarzt der Orthopädie und des Zentrums für Endoprothetik von der Asklepios Klinik Barmbek. Wie der Eingriff funktioniert, erklärt er in einer neuen Podcast-Folge.