Was genau ist Telemedizin? Was sind die Vorteile für die Patienten? Das erklärt Dr. Songül Secer, Oberärztin für Kardiologie und Leiterin des interdisziplinären Zentrums für Telemedizin an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg, in dieser neuen Podcast-Folge. „Wir sind in Hamburg in der Startphase, aber es gibt Hunderte, für die dieses Angebot eine tolle Option ist.“ Der wöchentliche Gesundheits-Podcast vom Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mediziner im Gespräch mit Vanessa Seifert. https://www.abendblatt.de/podcast/die-digitale-sprechstunde