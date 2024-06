Rund 700 Patienten behandelt Dr. Annina Carstens, Leiterin der Substitutionsambulanz an der Holstenstraße, mit ihrem Team pro Quartal. „Es macht mir Freude, Menschen, die oft jahrelang schwer drogenabhängig waren, zu stabilisieren und auf dem Weg in ein neues Leben zu unterstützen“, sagt die 41-Jährige. Über Vorurteile in der Arbeit mit Drogenabhängigen und den Mangel an Suchtmedizinern spricht sie in dieser neuen Folge.