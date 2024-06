Krampfartige Anfälle mit Schaum vorm Mund? „Ein Klischee“, sagt Dr. Frauke Wehage. Wie sich epileptische Anfälle tatsächlich abspielen, was sie unterscheidet und wie diese chronische Erkrankung des Nervensystems gut behandelt werden kann, erklärt die Oberärztin für Neurologie vom Asklepios Westklinikum in Harburg in dieser neuen Folge.

Krampfartige Anfälle mit Schaum vorm Mund? „Ein Klischee“, sagt Dr. Frauke Wehage. Wie sich epileptische Anfälle tatsächlich abspielen, was sie unterscheidet und wie diese chronische Erkrankung des Nervensystems gut behandelt werden kann, erklärt die Oberärztin für Neurologie vom Asklepios Westklinikum in Harburg in dieser neuen Folge.