Jeder Mensch erlebt Freude und Traurigkeit. Doch wie ein Mensch diese Emotionen ausdrücke, das habe viel mit der eigenen Geschichte zu tun. Und noch mehr mit dem Kulturkreis. „Verliert ein Mann seinen Job, dann ist das immer ein Einschnitt. Bei meinen Patienten, die oft der Gastarbeiter-Generation angehören, wird dadurch zusätzlich ein tief verankertes Rollenverständnis erschüttert: Was bin ich jetzt noch wert, wenn ich nicht mehr der Versorger bin?“, sagt Canan Baskin. Die Psychologin behandelt im Zentrum für Seelische Gesundheit am Asklepios Klinikum Harburg „Menschen mit Migrationsbiografie“ und erzählt in dieser Folge von ihrer Arbeit.

Jeder Mensch erlebt Freude und Traurigkeit. Doch wie ein Mensch diese Emotionen ausdrücke, das habe viel mit der eigenen Geschichte zu tun. Und noch mehr mit dem Kulturkreis. „Verliert ein Mann seinen Job, dann ist das immer ein Einschnitt. Bei meinen Patienten, die oft der Gastarbeiter-Generation angehören, wird dadurch zusätzlich ein tief verankertes Rollenverständnis erschüttert: Was bin ich jetzt noch wert, wenn ich nicht mehr der Versorger bin?“, sagt Canan Baskin. Die Psychologin behandelt im Zentrum für Seelische Gesundheit am Asklepios Klinikum Harburg „Menschen mit Migrationsbiografie“ und erzählt in dieser Folge von ihrer Arbeit.