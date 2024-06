Eine Spritze gegen böse Tumorzellen: International arbeiten Forscher mit Hochdruck an einer Impfung gegen Krebs, auch der renommierte Hamburger Onkologe Professor Dr. Dirk Arnold, Medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrums, leitet federführend eine Studie am Hamburger Studienzentrum dazu. Wann eine solche Impfung verfügbar sein wird, wem sie hilft und wie genau der Impfstoff wirkt, erklärt der Experte in dieser Podcast-Folge.

Eine Spritze gegen böse Tumorzellen: International arbeiten Forscher mit Hochdruck an einer Impfung gegen Krebs, auch der renommierte Hamburger Onkologe Professor Dr. Dirk Arnold, Medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrums, leitet federführend eine Studie am Hamburger Studienzentrum dazu. Wann eine solche Impfung verfügbar sein wird, wem sie hilft und wie genau der Impfstoff wirkt, erklärt der Experte in dieser Podcast-Folge.