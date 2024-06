156 verschiedene Arten von Hirntumoren gebe es. „Angesichts dieser Zahl kann man sich vorstellen, wie wichtig eine hoch spezialisierte Diagnostik ist“, sagt Professor Dr. Paul Kremer. In dieser Hinsicht habe die Kernspintomographie, das MRT, seinen Fachbereich geradezu „revolutioniert“, so der Chefarzt für Neurochirurgie von der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Wie eine Operation am Gehirn abläuft und wie sich die Sicherheit für den Patienten erhöht hat, erklärt der Experte in dieser Podcast-Folge.

156 verschiedene Arten von Hirntumoren gebe es. „Angesichts dieser Zahl kann man sich vorstellen, wie wichtig eine hoch spezialisierte Diagnostik ist“, sagt Professor Dr. Paul Kremer. In dieser Hinsicht habe die Kernspintomographie, das MRT, seinen Fachbereich geradezu „revolutioniert“, so der Chefarzt für Neurochirurgie von der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Wie eine Operation am Gehirn abläuft und wie sich die Sicherheit für den Patienten erhöht hat, erklärt der Experte in dieser Podcast-Folge.