Im klinischen Alltag ist KI, also künstliche Intelligenz, längst angekommen. Welche Rolle sie bei der Interpretation von Röntgenbildern oder bei einer Darmspiegelung spielt und welchen Vorteil Patienten davon haben, erklärt Professor Dr. Axel Stang, Chefarzt des Onkologischen Zentrums an der Asklepios Klinik Barmbek, in dieser neuen Folge.