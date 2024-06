Was tun, wenn der Kollege plötzlich am Schreibtisch zusammensackt? „Es ist immer richtig, den Rettungswagen zu rufen und selbst sofort aktiv zu werden“, sagt Jan Wietz, seit 1. August Chefarzt der Zentralen Notaufnahme an der Asklepios Klinik St. Georg in dieser neuen Folge anlässlich der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“.