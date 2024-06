Der Boden schwankt, es fühlt sich an, als drehe man sich auf einem sehr schnellen Karussell: Mindestens ein Drittel aller Menschen, so Studien, erleben mindestens einmal in ihrem Leben das Gefühl von Schwindel. „Es handelt sich dabei um ein Symptom, nicht etwa um eine Diagnose“, sagt Dr. Matthias Müller, Oberarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. „Es sind ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, die dazu führen, das Patienten fühlen, was wir als Schwindel bezeichnen.“ Welche Erkrankungen das sind und wie man Schwindel effektiv behandelt, erklärt der Experte in dieser neuen Podcast-Folge.

Der Boden schwankt, es fühlt sich an, als drehe man sich auf einem sehr schnellen Karussell: Mindestens ein Drittel aller Menschen, so Studien, erleben mindestens einmal in ihrem Leben das Gefühl von Schwindel. „Es handelt sich dabei um ein Symptom, nicht etwa um eine Diagnose“, sagt Dr. Matthias Müller, Oberarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. „Es sind ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, die dazu führen, das Patienten fühlen, was wir als Schwindel bezeichnen.“ Welche Erkrankungen das sind und wie man Schwindel effektiv behandelt, erklärt der Experte in dieser neuen Podcast-Folge.