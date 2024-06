„Ich verspüre keinen Druck von außen, der stärker wäre als meine eigene Selbstkritik.“ Für Alan Gilbert beginnt die Hamburger Konzertsaison mit einem dreiwöchigen Marathon. Als neuer Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchester stellt sich der gebürtige New Yorker in mehreren Konzerten seinem Publikum vor. Viele dürften ihn noch aus seinen elf Jahren als Ersten Gastdirigenten des Orchesters kennen, bei dem er nun die mit Spannung erwartete Nachfolge von Thomas Hengelbrock antritt. Welche Zieler er hat, berichtet der Amerikaner in der aktuellen Folge des Klassik-Podcast vom Hamburger Abendblatt.

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. „Ich verspüre keinen Druck von außen, der stärker wäre als meine eigene Selbstkritik.“ Für Alan Gilbert beginnt die Hamburger Konzertsaison mit einem dreiwöchigen Marathon. Als neuer Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchester stellt sich der gebürtige New Yorker in mehreren Konzerten seinem Publikum vor. Viele dürften ihn noch aus seinen elf Jahren als Ersten Gastdirigenten des Orchesters kennen, bei dem er nun die mit Spannung erwartete Nachfolge von Thomas Hengelbrock antritt. Welche Zieler er hat, berichtet der Amerikaner in der aktuellen Folge des Klassik-Podcast vom Hamburger Abendblatt.