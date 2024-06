„Ich versuche Kinder zum Lachen zu bringen und Erwachsene zum Weinen.“ Das Motto für seine Konzerte passt zur Karriere des Geigers Christian Tetzlaff. Er übt erstaunlich wenig, spielt lieber eine moderne Geige statt einer alten Stradivari und findet Stille in der Musik wichtig. Wie das Erzählen durch Noten sein Leben prägte und prägt, erzählt der in Hamburg geborene Geiger in der ersten Folge des neuen Klassik-Podcasts vom Hamburger Abendblatt.

