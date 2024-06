Sobald man irgendwo auf der Welt eines der bedeutenden Opernhäuser betritt, um einen „Lohengrin“ zu hören, kann man fast sicher sein, dort einem blonden Hünen aus Dithmarschen in der Rolle des Schwanenritters zu begegnen. Seit kurzem ist Klaus Florian Vogt, der elf Jahre als Hornist im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg spielte, nicht nur Helden-Tenor vom Dienst. Er ist nun auch Hamburger Kammersänger. Wie der neue „Ring“ im Bayreuther Sommer 2020 wird? Vogt weiß noch nichts, sagte er beim „Erstklassisch“-Treffen in der Hamburger Oper. Doch selbst wenn Vogt es wüsste – er würde es, natürlich, nicht verraten.

