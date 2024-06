“Es ist ein Beruf, der Höchstleistungen fordert, der keine Schmerzen und keine Grenzen kennt.“ Als Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker spielt Albrecht Mayer seit 1992 in einem der berühmtesten und besten Orchester der Welt. Das ist die eine Seite seines Jobs. Es gibt aber auch noch den Solisten Albrecht Mayer, der immer wieder interessante Raritäten für seine CDs und Konzerte kombiniert. Und wie er trotz einer langen Nacht mit Heavy Metal und Joints die Stelle bei den Berliner Philharmonikern bekam, erzählt der Musiker in der zweiten Folge des Klassik-Podcasts vom Hamburger Abendblatt.

