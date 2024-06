„Im Großen und Ganzen blicke ich sehr zufrieden auf diese Zeit.“ Vor knapp zwei Jahren trat Thomas Hengelbrock vorzeitig und offenkundig verstimmt von seinem Posten als Chefdirigent des NDR-Elbphilharmonie Orchesters zurück. Nun ist er wieder zurück in Hamburg, mit seinen Balthasar-Neumann-Ensembles gibt er in dieser Saison vier Konzerte, vorwiegend in der Laeiszhalle. Was seit dem Rücktritt passiert ist, wie es ihm geht und welche Pläne er hat – all das berichtet er in der aktuellen Folge des Klassik-Podcast vom Hamburger Abendblatt.

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. „Im Großen und Ganzen blicke ich sehr zufrieden auf diese Zeit.“ Vor knapp zwei Jahren trat Thomas Hengelbrock vorzeitig und offenkundig verstimmt von seinem Posten als Chefdirigent des NDR-Elbphilharmonie Orchesters zurück. Nun ist er wieder zurück in Hamburg, mit seinen Balthasar-Neumann-Ensembles gibt er in dieser Saison vier Konzerte, vorwiegend in der Laeiszhalle. Was seit dem Rücktritt passiert ist, wie es ihm geht und welche Pläne er hat – all das berichtet er in der aktuellen Folge des Klassik-Podcast vom Hamburger Abendblatt.