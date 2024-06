„Früher war ich mehr an den Noten interessiert als an den Menschen. Jetzt interessieren mich die Spieler hinter den Pulten. Der Ausdruck, mit dem sie spielen, wie sie ihre Seele in die Musik legen. Das beflügelt mich.“ Der Dirigent Herbert Blomstedt, 92 Jahre jung, wird von Orchestern in aller Welt für seine bescheidene Art im Umgang mit Musik verehrt. Wie es ist, beim Dirigieren auf Antworten von Gott zu warten, berichtete er in der Künstlergarderobe der Elbphilharmonie. Eine Nebenrolle im Gespräch hatte der Cellist Mstislaw Rostropowitsch, als Ballerina verkleidet. Mehr dazu in der aktuellen Folge des Klassik-Podcasts vom Hamburger Abendblatt.

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. „Früher war ich mehr an den Noten interessiert als an den Menschen. Jetzt interessieren mich die Spieler hinter den Pulten. Der Ausdruck, mit dem sie spielen, wie sie ihre Seele in die Musik legen. Das beflügelt mich.“ Der Dirigent Herbert Blomstedt, 92 Jahre jung, wird von Orchestern in aller Welt für seine bescheidene Art im Umgang mit Musik verehrt. Wie es ist, beim Dirigieren auf Antworten von Gott zu warten, berichtete er in der Künstlergarderobe der Elbphilharmonie. Eine Nebenrolle im Gespräch hatte der Cellist Mstislaw Rostropowitsch, als Ballerina verkleidet. Mehr dazu in der aktuellen Folge des Klassik-Podcasts vom Hamburger Abendblatt.