„Musik ist wirklich keine Arbeit. Sie ist ein Leben. Wie ich atme, wie ich denke, wie ich träume. Sie ist immer da.“ Bei Begegnungen mit Generalmusikdirektor Kent Nagano wird es sehr schnell sehr grundsätzlich. Er ist nicht nur Chefdirigent in Hamburg, sondern auch in Montréal. Deswegen ging es in diesem Gespräch auch um die konkreten Auswirkungen des Klimawandels. Wie er sich vor Ablenkungen schützt und wie es war, mit seiner Frau alle Beethoven-Konzerte einzuspielen, berichtete Nagano in der aktuellen Folge des Klassik-Podcasts vom Hamburger Abendblatt.

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. „Musik ist wirklich keine Arbeit. Sie ist ein Leben. Wie ich atme, wie ich denke, wie ich träume. Sie ist immer da.“ Bei Begegnungen mit Generalmusikdirektor Kent Nagano wird es sehr schnell sehr grundsätzlich. Er ist nicht nur Chefdirigent in Hamburg, sondern auch in Montréal. Deswegen ging es in diesem Gespräch auch um die konkreten Auswirkungen des Klimawandels. Wie er sich vor Ablenkungen schützt und wie es war, mit seiner Frau alle Beethoven-Konzerte einzuspielen, berichtete Nagano in der aktuellen Folge des Klassik-Podcasts vom Hamburger Abendblatt.