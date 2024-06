„Es muss eine perfekte Balance entstehen, das kommt nicht von heute auf morgen.“ Dass Yaara Tal und Andreas Groethuysen seit 1985 als Klavierduo weltweit erfolgreich sind, belegt die Richtigkeit dieser These. Sie haben sich auf Repertoire-Spezialitäten spezialisiert – ob nun vierhändig und nebeneinander an einem Klavier oder jeweils zweihändig an zwei Klavieren. Auch privat sind sie ein Paar. Was den Reiz an dieser Tasten-Teamarbeit ist, berichten die beiden in der aktuellen Folge des Klassik-Podcast vom Hamburger Abendblatt.

