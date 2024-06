„Ich bin mir sicher, dass Musik erstaunliche Dinge mit dem Gehirn anstellt. Aber am tollsten ist: der Spaß.“ Durch seinen Solo-Auftritt bei der Royal Wedding von Prinz Harry und Meghan Markle wurde der junge britische Cellist Sheku Kanneh-Mason im Mai 2018 weltbekannt. Und in Nottingham fährt nun ein Linien-Bus mit seinem Namen durch die Stadt. Kurz vor seinem Elbphilharmonie-Debüt mit Elgars Cellokonzert und dem City of Birmingham Symphony Orchestra erzählte Sheku Kanneh-Mason bei einem Gespräch in der Künstlergarderobe, wie sich sein Leben verändert hat.​

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren.