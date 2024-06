Wie konnte sie nur? Wie kann man nur als Chefin des NDR Elbphilharmonie Orchesters die Elbphilharmonie verlassen, nachdem dieses Konzerthaus gerade eröffnet wurde? Andrea Zietzschmann konnte und wollte, weil sie einen Anruf aus Berlin bekommen hatte und sich für die Zusammenarbeit mit Kirill Petrenko entschied. Seit September 2017 ist sie Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker und damit Führungskraft für rund 130 sehr spezielle Musikerinnen und Musiker. In der Chefetage ihrer Branche, in der weltweit Männer den Ton angeben, ist Zietzschmann eine Ausnahme. Bei einem Hausbesuch im weltberühmten Scharoun-Bau in Berlin erzählte sie, wie viel Arbeit dieser prominente Job macht. Aber auch, wie viel Freude er bringt.

