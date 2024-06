„Musik ist keine Dekoration. Musik ist etwas Provozierendes, sie macht unglaubliche Freude, unglaubliche Melancholie. Alles!“ François-Xavier Roth bekommt reichlich davon. Der Franzose ist nicht nur seit 2005 Generalmusikdirektor in Köln, er leitet auch das von ihm gegründete Originalklang-Ensemble „Les Siècles“, das je nach Stück auf historisch passenden Instrumenten spielt. Roths Vorlieben-Bandbreite reicht vom Barock bis zu frisch komponierter Musik, er findet: „Als Musiker macht man eine Reise.“ Auf einer Etappe dieser Reise, am Morgen nach einem Konzert in der Elbphilharmonie, war noch Zeit für ein Gespräch.

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. „Musik ist keine Dekoration. Musik ist etwas Provozierendes, sie macht unglaubliche Freude, unglaubliche Melancholie. Alles!“ François-Xavier Roth bekommt reichlich davon. Der Franzose ist nicht nur seit 2005 Generalmusikdirektor in Köln, er leitet auch das von ihm gegründete Originalklang-Ensemble „Les Siècles“, das je nach Stück auf historisch passenden Instrumenten spielt. Roths Vorlieben-Bandbreite reicht vom Barock bis zu frisch komponierter Musik, er findet: „Als Musiker macht man eine Reise.“ Auf einer Etappe dieser Reise, am Morgen nach einem Konzert in der Elbphilharmonie, war noch Zeit für ein Gespräch.