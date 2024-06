Eigentlich hätte er gerade einen Auftritt in Hamburg haben sollen. Laeiszhalle, Großer Saal, eine Lesung mit Musik, mit dem Schauspieler Sebastian Koch, zum Thema „Paradies“, ausgerechnet. „Es wird keinen Ersatztermin geben“, steht dazu auf der Website. Künstler-Schicksal, momentan. Auch weil man das Schicksal immer wieder austricksen wollen soll, ignorierte der Geiger die Corona-Zwangspause für die ARTE-Online-Reihe „hope@home“ wochenlang mit kleinen Konzerten aus seinem Wohnzimmer. Neuerdings und rund drei Millionen Abrufe später, ist Hope im Rahmen des Erlaubten wieder unterwegs, für „hope@home - on tour!“. Neulich war er stehgeigend mit einem Pianisten und der singenden Schauspielerin Sophie Rois im Himmel über Berlin, im Fernsehturm. Was er plant, wie er die Krise und die Zukunft der Klassik-Welt beurteilt, das besprachen wir für „Erstklassisch mit Mischke“ telefonisch.

