Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. Wenn Parsifal oder Siegfried, dann ist Andreas Schager eine erste Wahl. Und wenn frischer Wagner mit ihm in diesem Sommer, dann in Bayreuth, beim neuen „Ring“, in dem der Heldentor aus Österreich die Partie des furchtlosen Drachentöters gesungen hätte. Hätte. Wir sind kurz vor dem 25. Juli, dem traditionellen Start-Datum dieser Festspiele. Aber: von wegen. Corona. Kein Bayreuth. Erst recht kein neuer „Ring“. Und auch sonst fast nichts im Kalender des weltweit auf Wagner abonnierten Sängers, und frustrierend wenig am Horizont. „Es war von 100 auf Null, sofort.“ Für „Erstklassisch mit Mischke“ haben wir über das Jetzt und das Bald gesprochen