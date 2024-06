Elbphilharmonie, Großer Saal, Block A, Reihe 15, der Platz am Gang. Der Stammplatz von Generalintendant Christoph Lieben-Seutter, ansonsten fast allabendlich besetzt, ist nun schon seit Wochen verwaist und bleibt es weiter, vorerst bis zum 30 April. Das Hamburger Konzerthaus hat Generalpause, wie fast alles, fast überall auf der Welt. Was passiert, während dort nichts passiert? Wann kann und darf der Spielbeginn wieder aufgenommen werden? Welche Pläne für die Zeit ab dem ersten Tag nach der Rückkehr zu einer gewissen Normalität gibt es? Viele offene Fragen, viele entsprechend offene Antworten, in der ersten Corona-Ausgabe von „Erstklassisch mit Mischke“.

Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie präsentieren. Elbphilharmonie, Großer Saal, Block A, Reihe 15, der Platz am Gang. Der Stammplatz von Generalintendant Christoph Lieben-Seutter, ansonsten fast allabendlich besetzt, ist nun schon seit Wochen verwaist und bleibt es weiter, vorerst bis zum 30 April. Das Hamburger Konzerthaus hat Generalpause, wie fast alles, fast überall auf der Welt. Was passiert, während dort nichts passiert? Wann kann und darf der Spielbeginn wieder aufgenommen werden? Welche Pläne für die Zeit ab dem ersten Tag nach der Rückkehr zu einer gewissen Normalität gibt es? Viele offene Fragen, viele entsprechend offene Antworten, in der ersten Corona-Ausgabe von „Erstklassisch mit Mischke“.