Gespräche über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie in Konzerten präsentieren. Es lief bei ihm, bestens sogar. Für dieses Jahr hatte Xavier de Maistre so viele Projekte im Kalender wie noch nie. Dann kam es anders, und der französische Musiker ist nun seit Wochen mit seiner Familie zuhause, in Monaco, und klingt mal frustriert, mal wütend, aber auch optimistisch. Nicht zuletzt, weil er trotz Corona als diesjähriger Residenzkünstler beim Schleswig-Holstein Musik Festival Termine haben wird, die zwar keine klassischen Konzerte im klassischen Sinne sein werden. Aber besser als weiterhin praktisch nichts sind sie eben auch.