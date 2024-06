„Dieses Unpolitische, gerade in der klassischen Musik, das geht mir schwer auf die Nerven, das sage ich auch ganz offen. Da haben wir zu wenig Mut.“ Er konnte schon als kleiner Junge jonglieren und hat von einer ganz speziellen Kuhglocke aus Versehen ein Dutzend Exemplar in seinem Instrumentenlager, außerdem schreibt er regelmäßig Zeitungs-Kolumnen, in denen Martin Grubinger auch für die Vereinigten Staaten von Europa plädiert. Der österreichische Schlagzeuger hat offenbar immer und gern alle Hände voll zu tun, vor allem bei seinen Konzerten. In Kürze ist er für eine Roadshow mit zwei Lastwagen voller Instrumente beim Schleswig-Holstein Musik Festival zu Gast. Und jetzt ist auch klar, womit sich Schlagzeuger vor Konzerten gutes Gelingen wünschen, kleiner Tipp: Es hat mit dem Film „Gladiator“ zu tun.

