„Das wird alles verändern, was ich spiele“ Ausgerechnet Lang Lang, der Pianist, der schneller spielen kann als sein Schatten, und Barock? Und dann auch noch Bachs „Goldbergvariationen“? Man könnte skeptisch staunen. Andererseits: 2017 hatte er sich durch zu viel Üben von Ravels Konzert für die linke Hand eine Sehnenscheidenentzündung eingehandelt. Eine monatelange Zwangspause folgte. Zuletzt ließ er mit einem sonderbaren „Piano Book“ von sich hören, Nun aber möchte Lang Lang eine neue Karriere-Phase eröffnen. Ernsthaft Abstand zum Circensischen der früheren Jahre gewinnen. Die Corona-Pandemie brachte seine Pläne noch einmal durcheinander, so dass das Gespräch für „Erstklassisch mit Mischke“ ein Sehrferngespräch wurde, weil Lang Lang seit Monaten in China ist.