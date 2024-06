Was macht eigentlich: Patricia Kopatchinskaja? In den letzten Jahren war diese Geigerin immer höchsttourig unterwegs, sie hat Programme gespielt und CDs aufgenommen, die komplex und komplett anders waren. Sie hat Hör- und Spielgewohnheiten auf links gekrempelt wie keine andere Musikerin. Das hat ihr nicht nur Freunde eingebracht. In den vergangenen Monaten fehlte auch sie. Wie sie mit ihrer Familie in Bern durch diese Zeit gekommen ist und was Spinatstrudel und Installateure damit zu tun haben, darüber sprachen wir für „Erstklassisch mit Mischke“, bis einer fast nicht mehr konnte.

„Ohne Bühne bin ich jemand, die ich noch nicht kannte“ Was macht eigentlich: Patricia Kopatchinskaja? In den letzten Jahren war diese Geigerin immer höchsttourig unterwegs, sie hat Programme gespielt und CDs aufgenommen, die komplex und komplett anders waren. Sie hat Hör- und Spielgewohnheiten auf links gekrempelt wie keine andere Musikerin. Das hat ihr nicht nur Freunde eingebracht. In den vergangenen Monaten fehlte auch sie. Wie sie mit ihrer Familie in Bern durch diese Zeit gekommen ist und was Spinatstrudel und Installateure damit zu tun haben, darüber sprachen wir für „Erstklassisch mit Mischke“, bis einer fast nicht mehr konnte.