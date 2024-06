Geht nicht gibt’s nicht bei Philipp Klais: Orgel-Teile, die als Puzzle in Kisten verpackt, per Hubschrauber zur Endmontage in die schottischen Highlands geflogen wurden. Eine Orgel, die man quer durch den Saal fahren kann. Und nicht zuletzt: die Orgel im Großen Saal der Elbphilharmonie. Klais‘ Bonner Orgel-Werkstatt ist eine Weltmarke, man ist seit 138 Jahren Familienbetrieb und Global Player zugleich. Kürzlich war Klais in Hamburg, weil er die ziemlich ramponierte Orgel von St. Nikolai am Klosterstern runderneuern soll. Im Gespräch für „Erstklassisch mit Mischke“ zogen wir zumindest einige Register, um das Thema Orgel angemessen zu bespielen.

